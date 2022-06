DIRETTA: Palermo-Padova, finale playoff Serie C LIVE!

Il Palermo ha chiuso la stagione regolare in terza posizione alle spalle di Bari e Catanzaro nel girone C, per il Padova secondo posto nel girone A dietro al Südtirol promosso direttamente in B.

I rosanero hanno eliminato la Triestina (2-1 in Friuli e 1-1 in Sicilia), la Virtus Entella (2-1 in Liguria e 2-2 al 'Barbera') e la Feralpisalò, sconfitta sia all'andata in trasferta (3-0) che al ritorno tra le mura amiche (1-0).

I veneti hanno estromesso la Juventus Under 23 grazie al miglior posizionamento ottenuto nella stagione regolare (successo per 1-0 in trasferta e ko con lo stesso risultato all'Euganeo) e il Catanzaro, battuto per 2-1 nel ritorno casalingo dopo lo 0-0 in Calabria.