DIRETTA: Napoli-Roma LIVE! Prepartita e formazioni

Al San Paolo va di scena uno dei grandi classici del calcio italiano: il Derby del Sole. Il ospita infatti la nel match che chiude il 30° turno del campionato di .

Una sfida, quella tra le compagini guidate da Rino Gattuso e Paulo Fonseca, che mette di fronte due tra le big che forse maggiormente hanno deluso le aspettative nel corso del torneo.

I partenopei, che recentemente si sono ‘consolati’ con la conquista della Coppa , sono infatti attualmente settimi in classifica con 45 punti messi in cascina, ovvero tre in meno dei giallorossi che occupano al momento la quinta posizione.

Sia Napoli che Roma sono chiamate al riscatto. I primi, che erano ripartiti fortissimo dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus, sono infatti reduci dalla sconfitta patita contro l’Atalanta, mentre i secondi vengono dalle sconfitte contro il e quella più recente contro l’Udinese.

Il match di andata, che si è disputato lo scorso 2 novembre, ha visto imporsi i capitolini per 2-1 all’Olimpico. In quella occasione ad andare in rete furono Zaniolo e Veretout per la Roma e Milik per il Napoli.