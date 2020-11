DIRETTA: Napoli-Milan LIVE! Prepartita e formazioni

Si chiude con il big match di giornata l’ottavo turno del campionato di . Al San Paolo infatti, in di Gennaro Gattuso ospita un che scenderà in campo con un unico obiettivo: riprendersi la vetta della classifica.

I meneghini, per l’occasione, non saranno guidati da Stefano Pioli in panchina. Il tecnico rossonero è stato infatti costretto all’isolamento dal Covid, proprio come il suo vice Giacomo Murelli che pochi giorni fa è risultato positivo ad un tampone. A fare le veci dell’allenatore del Milan sarà quindi Daniele Bonera.

Il Napoli, nei primi sette turni di campionato, ha messo in cascina 14 punti figli di 5 vittorie e 2 sconfitte (una a tavolino contro la ), mentre il Milan arriva al San Paolo da imbattuto e forte dei 17 punti figli di 5 vittorie e 2 pareggi.

Quella che andrà in scena sarà il confronto numero 145 tra le due squadre in Serie A: il bilancio sorride al Milan in virtù delle 54 vittorie a fronte dei 48 pareggi e delle 42 affermazioni del Napoli.

La direzione di gara è stata affidata a Paolo Valeri, il fischio d’inizio è stato programmato alle 20:45.