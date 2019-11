DIRETTA: Milan-Juventus Femminile LIVE! - dove vederla in tv e streaming

Con la maschile in pausa per le nazionali, la scena in se la prende la Serie A femminile. La sesta giornata di campionato propone un big match a cinque stelle: la capolista campione in carica è ospite del allo stadio Brianteo di Monza.

Le bianconere sono al primo posto a punteggio pieno dopo 5 partite, a +2 sul Milan, fermato dalla (terza forza del campionato) all’ultima giornata sull’1-1.

Nello scorso anno la trasferta contro le rossonere non è stata felice per la Juventus: la squadra allora allenata da Carolina Morace, oggi in mano a Maurizio Ganz, aveva vinto 3-0.

Calcio d'inizio del match fissato alle 15.00 allo stadio Brianteo di Monza.