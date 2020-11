La domenica della settima giornata di si apre con una sfida d'alta quota tutta da vivere: la ospita la all'Olimpico, calcio d'inizio alle ore 12.30.

Biancocelesti reduci dalle roventi polemiche relative al caos tamponi, generato da due diversi esiti che hanno fatto scattare un'indagine della Procura Federale e della Procura di Avellino, con la Polizia giudiziaria che ha sequestrato i referti con un blitz in quel di Formello.

Non ci saranno Immobile, Leiva e Strakosha, risultati positivi al Coronavirus: in attacco giocheranno Muriqi e Correa, con Caicedo pronto a subentrare dalla panchina. In difesa c'è la novità Radu, reinserito in lista dopo la precedente esclusione.

Juventus con Morata e Ronaldo in avanti, verso la panchina Dybala nonostante la doppietta realizzata contro il Ferencvaros in . Kulusevski in pole su Chiesa per una maglia da titolare, Bonucci guiderà la difesa in virtù dell'assenza di Chiellini, ancora infortunato.

La Lazio ha due punti in meno (10 vs 12) della Juventus e negli scontri della passata stagione ha prevalso due volte su tre (all'Olimpico in campionato e in finale di in ), perdendo il match giocato a nel post-lockdown.