DIRETTA: Juventus-Cagliari LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CAGLIARI

Alle prese con le assenze in difesa di due pilastri come Bonucci e Chiellini, Pirlo potrebbe affidarsi al 4-4-2 puntando al centro della difesa sulla coppia composta da Demiral e il rientrante De Ligt, mentre Cuadrado e Danilo agiranno da terzini. Fra i pali ci sarà Szczesny, mentre a centrocampo Mkennie e Chiesa agiranno da ali, con Arthur playmaker e Rabiot al suo fianco come interno. Il tandem d'attacco bianconero, infine, vederà Morata in coppia con Cristiano Ronaldo, con Dybala che potrebbe partire dalla panchina.

Problemi difensivi anche per Di Francesco, che ha tuttavia nel centrocampo il reparto più ridotto all'osso. Mancheranno infatti Godin per la positività al Covid-19 e il suo connazionale Nandez, tenuto in isolamento precauzionale dopo gli impegni con l' . Oltre a loro saranno ai box anche Lykogiannis, infortunatosi con la Grecia, Faragò, alle prese con guai muscolari, Ceppitelli, Luvumbo e Pinna. Davanti a Cragno, spazio a Klavan al centro accanto a Walukiewicz, con Pisacane a destra e Tripaldelli a sinistra. In mediana Rog dovrebbe affiancare Marin, con Zappa avanzato sulla trequarti accanto a João Pedro e Sottil. Simeone agirà da centravanti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, João Pedro, Sottil; Simeone.