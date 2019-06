DIRETTA: Italia Under 20-Polonia Under 20 LIVE! - dove vederla in tv e streaming

Under 20- Under 20, come tutte le partite degli Azzurrini in questo Mondiale, verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre).

Gli abbonati a Sky potranno inoltre vedere Italia Under 20-Polonia Under 20 in diretta anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali sia sul digitale terrestre che sul satellite.

Sarà inoltre possibile seguire l'ottavo di finale dell'Italia Under 20 anche in diretta su pc, tablet e smartphone sulle piattaforme Rai Play e Sky Go.

Goal segue Italia Under 20-Polonia Under in diretta testuale: dalle probabili formazioni alle ufficiali, fino alla cronaca minuto per minuto.