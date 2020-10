DIRETTA: Italia-Olanda LIVE! Prepartita e formazioni

ITALIA-OLANDA: CURIOSITÀ

- Sono 22 i precedenti tra e : gli Azzurri conducono per 10 vittorie a tre, completano 9 pareggi.

- L’Italia ha perso solo una delle ultime 15 sfide contro l’Olanda (8 vittorie, 6 pareggi): 0-3 a Euro 2008, con Roberto Donadoni alla guida.

- L’Italia non ha mai perso in nove gare interne contro l’Olanda (6 vittorie, 3 pareggi); soltanto contro , Cecoslovacchia (entrambi 13) e Bulgaria (10) ha disputato più match casalinghi senza mai perdere.

- Questo sarà il terzo match dell’Italia a Bergamo, dopo il successo per 5-0 contro Malta nelle qualificazioni agli Europei del 1988 con Azeglio Vicini e il pareggio per 1-1 contro la in amichevole nel 2006 con Roberto Donadoni.

- Escludendo le amichevoli, l'Italia è imbattuta da 15 partite (12 vittorie, 3 pareggi); soltanto in una occasione gli Azzurri hanno fatto meglio nella propria storia: 17 gare di fila tra giugno 1997 e giugno 1999.

- Il neo tecnico olandese Frank de Boer ha convocato per questi impegni delle Nazionali tre giocatori olandesi provenienti da club italiani: Hans Hateboer, Marten de Roon (entrambi dell’ ) e Stefan de Vrij dell’ . Un passato nel nostro paese anche per Kevin Strootman con la .