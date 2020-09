Italia-Bosnia 1-1: rivivi la diretta

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BOSNIA

Mancini dovrà rinunciare a Tonali e Bastoni: il primo non può essere della partita perché in isolamento precauzionale dopo un caso di contagio da Coronavirus nel , il secondo ha lasciato il ritiro in seguito a un problema muscolare. Davanti a Gianluigi Donnarumma, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Bonucci e Chiellini, con Florenzi a destra e Biraghi favorito su Spinazzola a sinistra. A centrocampo Jorginho agirà da playmaker, con Barella e Zaniolo, favorito su Lorenzo Pellegrini, come mezzali. Nel tridente d'attacco Belotti dovrebbe spuntarla su Immobile per il ruolo di centravanti, mentre ai suoi lati dovrebbe agire Chiesa e Insigne.

Bajevic potrebbe mandare in campo la con un modulo speculare agli azzurri. In attacco tridente composto dal centravanti della , Edin Dzeko, affiancato da Visca e Duljevic. Centrocampo con la pesante assenza dell'ex bianconero Pjanic, fermato dal Coronavirus: giocheranno Besic, Sabanadzovic e Cimirot. La difesa a 4 davanti al portiere Sehic, infine, dovrebbe vedere Kovacevic e Bicakcic come coppia centrale, e sulle due fasce Civic e Kolasinac come terzini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic.