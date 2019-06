DIRETTA: Inter Primavera-Roma Primavera LIVE - dove vederla in tv e streaming

Primavera- Primavera verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, 225 del satellite).

Inoltre sarà possibile vedere la gara in diretta sul sito www.sportitalia.com.

Goal segue Inter Primavera-Roma Primavera in diretta testuale: dalle probabili formazioni alle ufficiali, fino alla cronaca della gara minuto per minuto.