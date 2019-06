DIRETTA: Giamaica-Italia Femminile LIVE - dove vederla in tv e streaming

Giamaica- Femminile si potrà guardare su Sky che trasmetterà l'incontro in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre). Gara visibile anche in chiaro sulla Rai al canale Rai 2.

Streming disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky, per gli altri su RaiPlay che consente vedere i programmi della Rai gratuitamente e senza alcuna registrazione necessaria.

Su Goal tutti gli aggiornamenti a partire dall'ampio prepartita con le novità di formazione e le scelte ufficiali dei commissari tecnici, fino al racconto dettagliato e in tempo reale della partita. Fischio d'inizio alle ore 18.