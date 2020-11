DIRETTA: Genoa-Torino LIVE! 0-2, aut. Pellegrini

GENOA-TORINO: PROBABILI FORMAZIONI

Maran potrebbe concedere un turno di riposo a Pandev, in attacco scalpita Pjaca. Al suo fianco probabile conferma per Scamacca. Criscito, uscito acciaccato dal Derby, è in dubbio: pronto Luca Pellegrini a sinistra. A centrocampo Rovella e Behrami al fianco di Badelj, sulla trequarti Zajc.

Giampaolo deve valutare le condizioni di Belotti, che comunque è stato inserito nella lista dei convocati: se non dovesse farcela, sarà Verdi ad affiancare Bonazzoli in attacco. In difesa Nkoulou si gioca una maglia da titolare con Lyanco, a centrocampo conferma per il terzetto composto da Meitè, Rincon e Linetty.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, C. Zapata, Lu. Pellegrini; Rovella, Badelj, Behrami; Zajc; Scamacca, Pjaca.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.