DIRETTA: Foggia-Bari LIVE! Prepartita e formazioni

FOGGIA-BARI: DIRETTA TV E STREAMING

Come annunciato dalla piattaforma web Eleven Sports, e in accordo con la Lega Pro, in seguito ai problemi tecnici riscontrati nella trasmissione delle partite di Serie C nelle scorse settimane, tutte le gare del mese di novembre, compreso il Derby pugliese -Bari, saranno visibili gratuitamente e in diretta sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

L'atteso confronto, attraverso la app di Eleven Sports, potrà essere seguito anche sulle smart di ultima generazione, oltre che su personal computer e notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In questi ultimi casi, in qualunque modo si scelga di vedere la partita, occorrerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now. La telecronaca di Foggia-Bari sarà curata da Antonio Di Donna.

Goal vi terrà compagnia fino al calcio d'inizio del Derby d'Apulia con la sua diretta testuale e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle formazioni e sulle due squadre. Una volta iniziata la gara, avrete poi sul portale il racconto live minuto per minuto del match dello Zaccheria.