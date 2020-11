DIRETTA: Cagliari-Verona LIVE! 0-0

CAGLIARI-VERONA: CURIOSITÀ

- Equilibrio nei tre precedenti di Coppa tra e , con una vittoria a testa e un pareggio; in particolare, questa sarà la prima sfida nella competizione dall’agosto 2006 (vittoria per 2-1 dei sardi).

- Il Cagliari ha sempre vinto nel quarto turno eliminatorio delle ultime due edizioni di , dopo essere stato eliminato in questa fase nelle due stagioni precedenti.

- Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata nel debutto in questa Coppa Italia contro la (1-0) e non ottiene due clean sheet di fila nella competizione dal 2001, contro Modena e Lumezzane.

- L’ultima vittoria esterna del Verona in Coppa Italia risale al terzo turno della stagione 2013/14 (1-0 vs ); da allora un pareggio e sei sconfitte in esterna nel torneo per la formazione veneta.

- Nikola Kalinic ha segnato sei goal in sei sfide contro il Cagliari in ; i sardi, oltre ad essere l’unica squadra contro cui ha segnato una tripletta in esterna (ottobre 2016), sono anche il suo bersaglio preferito nel massimo campionato italiano.