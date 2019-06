DIRETTA: Atalanta Primavera-Torino Primavera LIVE - dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Primavera e Primavera sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 del satellite). Streaming per dispositivi come smartphone, tablet e pc disponibile sul sito www.sportitalia.com.

Goal vi offrirà costanti aggiornamenti sulla sfida del 'Tardini' di : dalle probabili formazioni alle scelte ufficiali degli allenatori, fino alle emozioni del campo con la diretta testuale dell'incontro che non vi farà perdere nemmeno un dettaglio.