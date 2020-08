DIRETTA: Arsenal-Liverpool LIVE! Prepartita e formazioni

ARSENAL-LIVERPOOL: DIRETTA TV E STREAMING

La sfida - , valida per la Community Shield 2020, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. I clienti potranno seguire la partita anche in se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o, ancora, a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Arsenal-Liverpool non sarà invece disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per chi ha sottoscritto l'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati alla tv satellitare potranno comunque seguire la partita in tv anche mediante la app DAZN, presente sul decoder Sky Q.

La gara sarà naturalmente disponibile alla visione in diretta anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente sul sito ufficiale della piattaforma. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Goal vi accompagnerà fino al fischio d'inizio della gara, tenendovi compagni con la sua diretta testuale anche per tutto il prepartita.