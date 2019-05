DIRETTA: Ajax-Tottenham LIVE - dove vederla in tv e streaming

- Solo una delle 17 precedenti squadre ad aver perso l'andata in casa in una semifinale di Coppa dei Campioni/ è poi passata in finale: l' nel 1995/96, la squadra olandese perse 1-0 in casa contro il Panathinaikos, per poi vincere 3-0.

- L'Ajax tenterà di raggiungere la sua prima finale di Coppa dei Campioni/Champions League dal 1996 (quando perse in finale con la ) mentre il potrebbe diventare la 40ᵃ squadra diversa nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League a giocare la partita più importante, l’ultima a farlo per la prima volta fu il nel 2008.

- Le due precedenti trasferte di Champions League del Tottenham contro squadre olandesi sono terminate in pareggio con un totale di 10 goal, una media di cinque a partita. Inoltre, dall'inizio del 2018, gli Spurs hanno vinto solo una delle sei trasferte in Champions League, un successo per 1-0 a nell'andata degli ottavi di questa stagione (3N, 2P).

- Una delle sconfitte casalinghe più pesanti dell’Ajax contro una squadra inglese è stata inflitta dal Tottenham, nel settembre 1981. Gli Spurs vinsero 3-1 all'Olympisch Stadion, grazie ai gol di Mark Falco (2) e Ricky Villa (1).

- L'Ajax non ha vinto nelle ultime tre partite casalinghe di Champions League (2N, 1P). Potrebbe diventare la quarta squadra a raggiungere la finale di Champions League con più vittorie in trasferta rispetto a quelle casalinghe della stessa stagione, dopo il (2010/11), la Juventus (2016/17) e il (2017/18).