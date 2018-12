DIRETTA: River Plate-Al Ain LIVE - dove vederla in tv e streaming

River Plate e Al Ain cercano un posto in finale al Mondiale per Club: i Millionarios partono favoriti, ma i padroni di casa sono outsider pericolosi.

12.02 - Tra le file dell'Al Ain occhi puntati su Marcus Berg, giocatore che ha militato per tanti anni in Europa e che ha disputato il Mondiale con la Svezia da titolare.

11.59 - L'Al Ain è al suo terzo impegno in questa competizione: ha iniziato dal primo turno preliminare, battendo ai rigori il Team Wellington, campione dell'Oceania. Nel secondo turno ha invece battuto 3-0 l'Esperance Tunisi campione d'Africa.

11.55 - Il River Plate torna a giocare una partita ufficiale dopo 9 giorni: l'ultima è proprio la storica finale del Bernabéu vinta per 3-1 ai tempi supplementari, che è valsa anche il pass per il Mondiale per Club.

9.15 - Dopo aver vinto la 'superfinale' di Copa Libertadores con il Boca Juniors, il River Plate inizia la propria avventura nel Mondiale per Club 2018 contro l'Al Ain, squadra qualificata in quanto campione del paese ospitante, gli Emirati Arabi Uniti. Sfida ad alta tensione per i Millionarios, che partono da favoriti e devono centrare un posto in finale, dove verosimilmente troveranno il Real Madrid.

9.10 - River Plate-Al Ain, semifinale del Mondiale per Club 2018, non sarà trasmessa in tv in Italia: i diritti tv e streaming del Mondiale per Club di quest'anno sono rimasti invenduti.