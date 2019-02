DIRETTA: Napoli-Torino - dove vederla in tv e streaming

Napoli e Torino si affrontano al San Paolo nel posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A: all'andata finì 3-1 per gli azzurri.

La 24ª giornata di Serie A, vede nel posticipo Napoli-Torino l'ultimo atto del programma delle gare domenicali. Azzurri a 14 punti dalla Juventus (con una gara in meno) ma con un margine rassicurante sull'Inter, mentre i granata dell'ex Mazzarri inseguono un posto in Europa. Fischio d'inizio alle 20:30.

NAPOLI-TORINO: DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La sfida del 'San Paolo' sarà visibile anche in streaming per tutti gli abbonati Sky, tramite SkyGo, su PC, tablet, smartphone e altri dispositivi compatibili scaricando l'apposita app.

Su Goal, inoltre, sarà possibile seguire minuto per minuto ogni istante della gara tra Napoli e Torino dal pre-partita al calcio d'inizio: restate su questa pagina per tutti gli aggiornamenti.