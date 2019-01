DIRETTA: Manchester City-Liverpool LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Liverpool capolista di Premier League va sul campo del Manchester City per giocarsi una fetta di titolo: Guardiola spalle al muro.

Una partta che vale una stagione: Manchester City e Liverpool si trovano di fronte per giocarsi una buona fetta del titolo di campione d'Inghilterra. I detentori della Premier League sfidano l'attuale capolista per provare a riavvicinarsi, ridurre il gap di 7 punti e di evitare la fuga della squadra di Klopp. Per Guardiola questa sera all'Etihad è quasi l'ultima spiaggia.

I recenti passi falsi compiuti dal Manchester City hanno favorito la fuga del Liverpool, che ora può gestire con maggiore serenità l'ampio vantaggio seppur debba guardarsi le spalle dal Tottenham attualmente secondo della classe a -6 da Aguero e soci.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL: DIRETTA TV E STREAMING

Il big match Manchester City-Liverpool sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football e su Sky Sport Uno. La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Restate qui su Goal per seguire la diretta testuale del match, oltre ovviamente a tutte le notizie e alle anticipazioni di formazioni di Liverpool e Manchester City.