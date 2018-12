DIRETTA: Kashima-Real Madrid LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid debutta nel Mondiale per Club 2018 sfidando in semifinale i giapponesi del Kashima Antlers: chi vince, troverà la sorpresa Al Ain.

12:28 - Kashima Antlers e Real Madrid si sono già affrontati nell'edizione 2016 in finale: i Blancos alzarono il trofeo battendo i nipponici 4-2 dopo i tempi supplementari con tripletta di Cristiano Ronaldo.

12:26 - Il Real Madrid ha vinto per ben 3 volte il Mondiale per Club: gli spagnoli hanno trionfato nel 2014 in Marocco, nel 2016 in Giappone e nell'ultima edizione disputata negli Emirati Arabi sede di quella attuale.

9:11 - Per Kashima-Real Madrid non è prevista nessuna copertura televisiva: sarà comunque possibile seguire la gara tramite i canali social dei due club, mentre su Goal sarà possibile seguire la diretta testuale del match. Calcio d'inizio alle 17:30 italiane.

9:08 - Mondiale per Club che entra nel vivo col debutto del Real Madrid: i Blancos sfidano i giapponesi del Kashima Antlers in semifinale, chi vincerà contenderà il trofeo al sorprendente Al Ain.