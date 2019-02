DIRETTA: Inter-Rapid Vienna LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Inter, dopo il successo di misura firmato da Lautaro su rigore, ospita il Rapid Vienna per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Grazie alla vittoria di misura ottenuta sette giorni fa in terra austriaca, l'Inter può affrontare con maggiore serenità il Rapid Vienna nel ritorno dei sedicesimi di Europa League: per i nerazzurri, il passaggio agli ottavi di finale rappresenta un traguardo ancor più alla portata.

INTER-RAPID VIENNA: DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Rapid Vienna verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 372 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno vedere il match anche in streaming su Sky Go, tramite dispositivi portatili come smartphone, tablet e pc. Gara anche in chiaro su Tv8.

