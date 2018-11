DIRETTA: Inghilterra-Croazia LIVE! 2-1, Kane

La sfida tra Inghilterra e Croazia chiude il Gruppo 4 della League A di Nations League. Un pareggio qualificherebbe la Spagna alla Final Four.

93' INGHILTERRA-CROAZIA 2-1 - FINISCE QUI! L'Inghilterra batte in rimonta la Croazia e si qualifica per la fase finale della Nations League. La selezione di Dalic è invece retrocessa.

91' INGHILTERRA-CROAZIA 2-1 - Tentativo di Modric da fuori area, dopo una deviazione il pallone diventa agevole per Pickford.

90' INGHILTERRA-CROAZIA 2-1 - Tre minuti di recupero concessi dal quarto uomo. La Croazia così è retrocessa.

89' INGHILTERRA-CROAZIA 2-1 - Cartellino giallo per Lovren, ancora per proteste contro l'arbitro.

88' INGHILTERRA-CROAZIA 2-1 - La Croazia è scomparsa dal campo nella seconda parte di gara. Adesso l'Inghilterra sta gestendo il pallone.

86' INGHILTERRA-CROAZIA 2-1 - GOAL DELL'INGHILTERRA! HA SEGNATO KANE! Punizione dalla sinistra battuta da Chilwell, dopo una deviazione l'attaccante del Tottenham sbuca in spaccata e beffa Kalinic. Rimonta pazzesca.

84' INGHILTERRA-CROAZIA 1-1 - Gli attacchi dell'Inghilterra restano comunque confusi e affidati alle qualità dei singoli.

83' INGHILTERRA-CROAZIA 1-1 - Cross provato da Kane dal vertice destro dell'area, Kalinic ancora bene in presa alta e sicura.

80' INGHILTERRA-CROAZIA 1-1 - Il pubblico di Wembley adesso spinge l'Inghilterra, perché al momento la squadra sarebbe comunque retrocessa.

78' INGHILTERRA-CROAZIA 1-1 - GOAL DELL'INGHILTERRA! HA SEGNATO LINGARD! Rimessa laterale come un corner battuta da Gomez, Kane tira a botta sicura, ma dopo la deviazione di Kalinic per Lingard è un gioco da ragazzi segnare.

76' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Azione offensiva condotta da Brozovic, il centrocampista cerca poi la sponda per Kramaric, che però non riesce a tirare in porta, chiuso dai difensori inglesi.

74' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Prova la trazione offensiva adesso Southagate, con il solo Dier a protezione della difesa.

72' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Doppio cambio nell'Inghilterra: entrano Lingard e Sancho, escono Delph e Rashford.

70' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Quasi un forcing adesso dell'Inghilterra, se non altro dal punto di vista della suppremazia territoriale.

68' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Tiro da distanza siderale per Walker, palla semplice controllata da Kalinic.

67' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Doppio cartellino giallo per la Croazia: a Brozovic per proteste e a Brekalo per un fallo.

65' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Bella protezione del pallone di Brekalo sulla fascia destra, con una rimessa laterale guadagnata sull'attacco di Walker.

63' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Primo cambio nell'Inghilterra: esce Barkley, entra Alli.

62' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Fallo di Modric sulla percessione centrale di Delph.

60' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - Contropiede condotto da Brozovic, Perisic gli torna il pallone in area, ma il mancino del centrocampista è diretto alle stelle.

57' INGHILTERRA-CROAZIA 0-1 - GOAL DELLA CROAZIA! HA SEGNATO KRAMARIC! Azione confusa di Kramaric in mezzo a tre difensori dell'Inghilterra, sembrava aver perso il tempo ma grazie ad una deviazione riesce comunque a battere Pickford.

55' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Ancora l'Inghilterra. Cross di Walker dalla destra, Sterling sta per concludere al volo ma Jedvaj spazza puntualmente.

54' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Delph prova un cross sul secondo palo, da buona posizione, ma il pallone per Rashford è troppo lungo.

51' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Perisic spreca una grande occasione! Entrato in area dalla destra, ritarda il momento dell'assist per Kramaric e si fa rimpallare da Walker.

49' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Come nel primo tempo, è l'Inghilterra a rendersi potenzialmente pericolosa, con le sortite personali di Sterling e Rashford.

46' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Subito un cambio nella Croazia: Rebic esce e lascia il posto a Brekalo.

46' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO! Pallone giocato dall'Inghilterra.

46' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Tanta Inghilterra, ma la squadra di Southgate è poco cinica. La Croazia ha bisogno di trame offensive differenti.

43' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Cross pennellato di Walker per l'accorrente Barkley, ma il giocatore del Chelsea si fa rimpallare.

41' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Croazia più in controllo del match in questa parte finale di frazione, ma la manovra è sempre sterile.

40' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Lancio lungo di Lovren a cercare la discesa di Jedvaj sulla destra, pallone però ancora fuori misura.

38' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Rimessa dal fondo per l'Inghilterra, dopo che Kramaric si è trascinando il pallone oltre la linea.

36' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Azione di Rashford sulla destra, niente di fatto però dopo il suo tentativo di tiro-cross forte e teso.

33' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Jedvaj prova a lanciare nella fascia Rebic, ma la difesa inglese con Chilwell e Gomez ha ancora la meglio.

30' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Fase della partita un po' più lenta rispetto a qualche minuto fa. La Croazia fatica ad innescare gli attaccanti, mentre l'Inghilterra aspetta il momento giusto per un nuovo contropiede.

28' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Vrsaljko è uscito perfettamente sulle sue gambe ma probabilmente ha accusato qualche piccolo fastidio muscolare.

26' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Primo cambio per la Croazia: fuori Vrsaljko, dentro Antonio Milic.

25' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Occasione per l'Inghilterra! Sugli sviluppi dell'ennesimo angolo, la palla arriva al limite per il tiro di Chilwell, che impegna e non poco Kalinic.

24' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - La squadra di Southgate è più pericolosa della Croazia perché riesce sempre ad avere tanto campo davanti per innescare i suoi tre attaccanti veloci.

22' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Vrsaljko fondamentale su Rashford! L'attaccante del Manchester United semina il panico, sta per tirare in area ma Vrsaljko rientra con un tempismo perfetto.

20' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Faticano a muoversi i quattro giocatori offensivi della Croazia, con Kramaric e Vlasic che invertono spesso la loro posizione.

17' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Quinto corner per l'Inghilterra, contro gli zero fino ad ora battuti dalla Croazia.

16' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Punizione ghiotta per l'Inghilterra dalla sinistra, in posizione offensiva.

14' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Si è svegliata l'Inghilterra dopo un avvio timido e passivo, adesso costringe a continui ripiegamenti la Croazia.

12' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Occasione per Kane! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Stones spizza per l'attaccante del Tottenham, che però non riesce a coordinarsi con il destro da buona posizione.

11' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Che parata di Kalinic! Kane lancia Sterling a tu per tu con il portiere croato, il giocatore del Manchester City si fa ipnotizzare!

8' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Ripiegamento difensivo di Kramaric, che impedisce l'arrivo di un pallone pericoloso sui piedi di Rashford.

7' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Sortita offensiva di Walker che, appena entrato in area, prova il cross. Bravo Kalinic in presa alta.

6' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Le due squadre si studiano con un atteggiamento molto guardingo e lunghi possessi palla.

3' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Chance per la Croazia! Pickford esce male, non allontana il pallone e Vlasic stava per ingannarlo con un tiro di prima.

2' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - Lungo possesso palla della Croazia, con Modric e Brozovic che sis cambiano spesso il pallone.

1' INGHILTERRA-CROAZIA 0-0 - SI COMINCIA! Palla alla Croazia.

Eccole in campo Inghilterra e Croazia, arriva il classico e solenne momento degli inni nazionali.

Le squadre sono tornate negli spogliatoi e tra poco tornerrano sul terreno da gioco per dare il via al match.

I tre giocatori dell'Inter sono stati scelti tutti come titolari: notizia che sicuramente non fa sprizzare felicità a Luciano Spalletti.

Inghilterra e Croazia si stanno riscaldando sul prato di gioco di Wembley, bel clima sugli spalti.

FORMAZIONI UFFICIALI INGHILTERRA-CROAZIA: CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Modric, Brozovic; Perisic, Vlasic, Rebic; Kramaric.

FORMAZIONI UFFICIALI: INGHILTERRA-CROAZIA: INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Gomez, Chilwell; Dier, Barkley, Delph; Sterling, Kane, Rashford.

13.21 - Harry Kane non è riuscito a segnare nelle sue ultime 7 partite giocate con la maglia della nazionale inglese. E' però riuscito a servire due assist contro la Spagna, tanti quanti quelli forniti nelle sue 33 apparizioni coi Tre Leoni.

13.20 - In occsione dell'ultimo match giocato contro gli USA Callum Wilson è diventato il primo giocatore a segnare al suo debutto con Inghilterra da Marcus Rashford nel maggio 2016. L'ultimo giocatore inglese a segnare nelle sue prime due presenze con i Tre Leoni è stato Rickie Lambert nel 2013.

13.19 - L'Inghilterra ha perso solamente due delle ultime 27 partite giocate in casa (21 vittorie e 4 pareggi). Queste le due sconfitte (1-2 contro la Spagna a settembre e 1-2 contro l'Olanda a marzo 2016).

13.17 - La Croazia ha perso solamente due delle ultime 13 partite giocate in tutte le competizioni: si tratta della sconfitta nella finale dei Mondiali di Russia 2018 per 4-2 contro la Francia ed il 6-0 subito dalla Spagna in UEFA Nations League.

12.06 - Dopo aver perso tre partite di fila, l'Inghilterra è imbattuta nelle ultime quattro partite avendo ottenuto tre vittorie e un solo pareggio.

11.55 - La Croazia è imbattuta da due partite contro l'Inghilterra dopo la vittoria nella semifinale dei Mondiali 2018 per 2-1 e il pareggio per 0-0 all'andata. La Croazia non è mai rimasta imbattuta per tre partite di fila contro l'Inghilterra.

11.51 - L'Inghilterra ha perso solo uno dei quattro precedenti casalinghi contro la Croazia (due vittorie e un pareggio). La sconfitta per 2-3 è arrivata nel novembre 2007 in una gara di qualificazione a Euro 2008 e l'Inghilterra non si è poi qualificata alla fase finale della competizione.

11.45 - Questo sarà il decimo confronto tra le due nazionali, l'Inghilterra ha vinto quattro volte contro i tre successi della Croazia. Due i pareggi.

Nottata decisiva a Wembley dove l' Inghilterra ospita i vice campioni del mondo della Croazia per l'ultima giornata del Gruppo 4 della League A di Nations League .

Dopo la vittoria ottenuta in pieno recupero dalla Croazia contro la Spagna è ancora tutto aperto, ma per accedere alla Final Four sia l'Inghilterra che la Croazia sono costrette a vincere.

Un pareggio infatti qualificherebbe la Spagna, attualmente prima con 6 punti in 4 partite. In caso di pareggio senza reti a essere retrocessa sarebbe la Croazia, mentre un pareggio con goal costerebbe il posto in League A all'Inghilterra.

Mediaset, che detiene i diritti della Nations League, non ha ancora reso nota la copertura televisiva di Inghilterra-Croazia che verrà comunque trasmessa in streaming da Elevensports.it e sarà visibile su pc, smartphone e tablet.

Inoltre sarà possibile seguire Inghilterra-Croazia in diretta testuale su Goal a partire dalle 14.45.