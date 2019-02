DIRETTA: Frosinone-Lazio LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Lazio in casa del Frosinone cerca tre punti fondamentali in chiave Champions: ma la squadra di Baroni è reduce dalla rotonda vittoria di Bologna.

La Lazio, dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, vuole tornare a vincere anche in Serie A (è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus). Una vittoria significherebbe infatti avvicinarsi ad un solo punto dal quarto posto, visto il pareggio di domenica sera tra Roma e Milan. I biancocelesti dovranno però superare la voglia del Frosinone di trovare tre punti che gli consentirebbero di essere a -2 dal quart'ultimo posto occupato dall'Empoli.

FROSINONE-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il match tra Frosinone e Lazio sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Su Goal seguiremo l'incontro in diretta con il racconto minuto per minuto, dall'ampio prepartita (inizio fissato per le 19) fino al triplice fischio finale. Restate su questa pagina per seguire tutti gli aggiornamenti.