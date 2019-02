DIRETTA: Barcellona-Real Madrid LIVE - dove vederla in tv e streaming

Barcellona e Real Madrid si sfidano nell'andata delle semifinali di Coppa del Re: in palio la finalissima di Siviglia del 25 maggio.

L'urna ha dato il suo verdetto: sarà il Clasico tra Barcellona e Real Madrid il piatto forte delle semifinali di Coppa del Re. Gara d'andata in programma al 'Camp Nou' con ritorno fissato tra tre settimane al 'Santiago Bernabeu', tre giorni prima dell'altro scontro in campionato sempre nella capitale spagnola.

Segui live e in esclusiva Barcellona-Real Madrid su DAZN: attiva subito il tuo mese gratis

Blaugrana che hanno dovuto faticare per passare il turno: merito del Siviglia, capace di imporre un ko per 2-0 nel match d'andata dei quarti, salvo poi crollare in Catalogna dove il 6-1 finale ha regalato a Messi e compagni la gioia della remuntada e della qualificazione.

Più semplice il cammino del Real Madrid: Girona battuto sia in casa (4-2) che in trasferta (3-1) con Benzema grande protagonista: tre goal in due partite per il francese. In palio la finale del 25 maggio al 'Benito Villamarin' di Siviglia.

BARCELLONA-REAL MADRID: CURIOSITÀ

33 incroci tra Barcellona e Real Madrid in Coppa del Re: 14 successi blaugrana, 7 pareggi e 12 vittorie madrilene.

L'ultima volta che le due squadre si affrontarono nella competizione risale alla finale dell'edizione 2014: allora vinse il Real Madrid (2-1) con goal di Di Maria e Bale.

Per trovare l'ultima vittoria del Barcellona in Coppa del Re contro il Real Madrid bisogna andare indietro fino ai quarti di finale dell'edizione 2011/2012.

Nella storia del torneo, il Barcellona è la squadra che lo ha vinto di più (30 volte). Per il Real Madrid 19 affermazioni.

Il confronto dei goal segnati sorride al Real Madrid: 64 a 63 in favore dei 'Blancos'.

BARCELLONA-REAL MADRID: DIRETTA TV E STREAMING

Barcellona-Real Madrid sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN che si è aggiudicato i diritti della Coppa del Re. L'incontro integrale e gli highlights rimarranno disponibili on demand subito dopo il fischio finale. Telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Callegari.

Qui su Goal potrete ricevere tutti gli aggiornamenti relativi all'avvicinamento al fischio d'inizio delle ore 21, dalle ultime di formazione alle scelte definitive degli allenatori. Appuntamento con la diretta testuale a partire dal prepartita.