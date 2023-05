Dinamo Zagabria campione di Croazia: 17° titolo in 18 anni

La squadra di Biscan pareggia contro l'Hajduk e festeggia il titolo numero 17 negli ultimi 18 anni, il 24° della sua storia e il 6° consecutivo.

La Dinamo Zagabria non smette di fare incetta di titoli nazionali: alla formazione capitolina è bastato il pari a reti inviolate con l'Hajduk Spalato per aggiudicarsi il campionato.

Per la squadra allenata da Igor Biscan si tratta del 17° titolo conquistato negli ultimi 18 anni.

Un ruolino semplicemente impressionante che aggiorna a 24 il numero di campionati di HNL vinti dalla squadra più titolata di Croazia.

Una serie di successi inaugurata nel 2006 e che ha fruttato ben 11 titoli consecutivi, prima della stagione 2016/17 chiusa al secondo posto alle spalle del Rijeka, vincitore del suo primo scudetto.

Un anno di stop che non è bastato per invertire la tendenza e per mettere in discussione un dominio calcistico senza eguali. Già dalla stagione seguente, la Dinamo ha ripreso la propria marcia vincendo altri sei campionati di fila.