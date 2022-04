La Dinamo Kiev organizza le "Partite per la Pace": tra gli avversari anche il Milan

"Grazie al supporto del Governo del nostro Paese, la Dinamo Kiev porterà avanti una missione benefica internazionale: una serie di amichevoli con i migliori club d'Europa": chiare, semplici le parole del comunicato della società ucraina, ferma da tempo a causa delle note tensioni con la Russia, e che oggi ha diramato una nota annunciando una serie di incontri calcistici a sfondo sociale.

I match, in programma tra aprile e giugno di quest'anno, verranno guidati dallo slogan "Partita per la Pace: fermiamo la guerra" (e "Partita per la Pace: fermate la guerra") e hanno l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale su quel che sta accadendo in Ucraina.

"La Dinamo Kiev mostrerà al mondo che il popolo ucraino vuole Pace e libertà difendendo il proprio Stato attualmente in guerra con l'aggressore-occupante russo".

«Динамо» проведе серію благодійних матчів під гаслом: «Матч за Мир! Зупинимо Війну!»



Завдяки підтримці керівництва нашої держави, «Динамо»тілює міжнародну благодійну місію – серію товариських ігор із топ-клубами Європи: https://t.co/ZAPKsf4M4M pic.twitter.com/64hJ9NmQpd — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 1, 2022

Tante le squadre coinvolte, compreso il Milan: seguono Borussia Dortmund, PSG, Barcellona, Benfica, Sporting Lisbona, Ajax, Steaua Bucarest, Legia Varsavia e Basilea.

Le partite, come recita la nota ufficiale, verranno trasmesse sui canali televisivi ucraini e europei: ancora una volta il calcio protagonista. Non può essere altrimenti, vista la sua natura sociale.