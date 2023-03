Dimarco infortunato, lascia Coverciano: Mancini convoca Emerson Palmieri

Il terzino era uscito per un problema muscolare durante Inter-Juventus. Fuori anche Provedel e Chiesa, convocato Carnesecchi.

Subito problemi per Roberto Mancini che nei prossimi impegni dell'Italia contro Inghilterra e Malta dovrà fare a meno di Federico Dimarco, ovvero uno dei giocatori più in forma del nostro campionato.

Il terzino è uscito durante il secondo tempo di Inter-Juventus a causa di un problema muscolare e gli esami a cui si è sottoposto in giornata hanno evidenziato l'impossibilità di recuperare in tempo per le partite degli Azzurri.

Dimarco quindi ha già lasciato Coverciano e farà immediato rientro a Milano dove effettuerà le cure del caso. Al suo posto Mancini ha convocato Emerson Palmieri, italo-brasiliano che attualmente gioca al West Ham e che raggiungerà il ritiro dell'Italia nelle prossime ore.

Quella del terzino interista peraltro non è l'unica defezione per gli Azzurri che hanno già dovuto rinunciare anche a Provedel, sostituito da Carnesecchi, e molto probabilmente non potranno contare neppure su Federico Chiesa la cui partita a 'San Siro' domenica sera è durata appena 17 minuti a causa di una fastidiosa tendinite.

Dimarco, che partiva in seconda fila alle spalle di Gosens, in questa stagione è diventato un titolarissimo dell'Inter con cui ha già collezionato 34 presenze realizzando 4 goal e fornendo 5 assist.