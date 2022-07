Diego Lopez non si ferma: è ufficiale il passaggio al Rayo Vallecano

L'ex portiere del Milan non ha intenzione di appendere i guantoni al chiodo: a quasi 41 anni, firma per una stagione col Rayo Vallecano.

Il prossimo 30 novembre le primavere diventeranno 41, ma a Diego Lopez di ciò non pare importare più di tanto: se l'età è solo un numero, allora nel caso dell'esperto portiere spagnolo questa frase calza a pennello.

Dopo sei stagioni all'Espanyol, il classe 1981 si prepara ad una nuova esperienza in Liga: è ufficiale la firma per una sola stagione col Rayo Vallecano, squadra che tra le sue fila può annoverare anche un certo Radamel Falcao.

L'articolo prosegue qui sotto

OFICIAL | @DiegoLopezOf es nuevo jugador del Rayo Vallecano para la temporada 2022-23.

¡Bienvenido, Diego López! ⚡️ pic.twitter.com/zX8qBrsaNm — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 2, 2022

Operazione di mercato a costo zero per Los Franjirrojos, una sorta di 'regalo' per il brillante dodicesimo posto ottenuto nell'ultima Liga a quota 42 punti, quattro in più rispetto alla zona retrocessione.

Diego Lopez è noto anche ai tifosi del Milan per la militanza in rossonero dal 2014 al 2016: nel corso della seconda stagione italiana venne scalzato dal 16enne Gianluigi Donnarumma nel ruolo di titolare, un'intuizione di Sinisa Mihajlovic.

A breve, a seguire Diego Lopez in Spagna, potrebbe essere un altro 40enne ancora più che mai attivo: Pepe Reina è infatti vicino al ritorno al Villarreal dopo aver salutato l'Italia e la Lazio.