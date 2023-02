Chi è Diego Gonzalez, il nuovo attaccante della Lazio che arriva dal Messico

Diego Gonzalez, attaccante paraguaiano classe 2003, arriva alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Diego Gonzalez è finalmente atterrato nella capitale. Il giovane attaccante paraguaiano, come mostrato dai social della Lazio, è sbarcato a Fiumicino nella serata di venerdì 17 febbraio ed è pronto ad iniziare la sua avventura in Italia.

Dopo le visite mediche di rito al Padeia International Hospital, il ragazzo sarà a Formello già oggi (sabato 18 febbraio) ma inizialmente verrà aggregato come fuori quota alla Primavera di mister Sanderra. Poi, nelle prossime settimane, il graduale inserimento in prima squadra.

CHI È DIEGO GONZALEZ E IN CHE RUOLO GIOCA

Diego Luiz González Alcaraz, questo il nome completo del ragazzo nato il 7 gennaio 2003, gioca a calcio da quando ha cinque anni: ha iniziato nella squadra della scuola, è arrivato fino all'attività da professionista, nel 2021. È alto circa 177 cm e in campo ricopre il ruolo di ala sinistra: a Formello crescerà sotto l'ala di Mattia Zaccagni.

Diego Gonzalez è stato l'ultimo acquisto della Lazio nell'ultimo giorno del mercato di gennaio insieme a Luca Pellegrini, ma di recente è stato impegnato con il Paraguay Under 20 al Sudamericano, torneo giovanile nel quale si è reso protagonista con due goal e un assist in cinque partite, segnando di testa nell'ultima partita contro i pari età dell'Ecuador.

DIEGO GONZALEZ ALLA LAZIO DAL CELAYA

La Lazio ha prelevato Gonzalez in prestito dal Celaya, squadra di Serie B messicana. I dirigenti biancocelesti credono in lui a tal punto da aver inserito nella trattativa un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Ora l'attaccante è in prestito per sei mesi fino a giugno 2023, poi si vedrà: se Diego Gonzalez dovesse restare dalle parti di Formello anche dopo l'estate, la spesa totale della Lazio per lui sarà di circa 2.5 milioni di euro.