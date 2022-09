Diego Costa torna in Premier: ufficiale, è un nuovo giocatore del Wolverhampton

Diego Costa torna in Inghilterra: è un nuovo attaccante del Wolverhampton, corso ai ripari dopo il grave infortunio occorso a Kalajdzic.

A quasi otto mesi dalla risoluzione del contratto con l'Atletico Mineiro, Diego Costa torna in pista e lo fa dalla porta principale, ossia dalla Premier League: l'attaccante classe 1988 è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton.

'Usato sicuro' e d'esperienza per i 'Wolves', che si assicurano uno dei bomber più letali passati in Inghilterra, dove ha già giocato per tre anni e mezzo fino al gennaio 2018 col Chelsea, quando si è lacerato definitivamente il rapporto tra il brasiliano naturalizzato spagnolo e l'allora allenatore dei 'Blues', Antonio Conte.

Una scelta figlia del grave infortunio rimediato dal nuovo acquisto Sasa Kalajdzic nel primo tempo del successo per 1-0 sul Southampton: rottura del legamento crociato per l'austriaco e ritorno obbligato sul mercato degli svincolati per gli arancioneri, alla luce anche delle non perfette condizioni di Raul Jimenez.

Fermo da metà gennaio, Diego Costa è stato spesso accostato anche alla nostra Serie A e in particolare alla Salernitana dell'ex direttore sportivo Walter Sabatini, che alla fine ha deciso di puntare su altri profili per rinforzare l'attacco da consegnare a mister Davide Nicola.

Diego Costa si riaffaccia al contesto inglese con qualche anno in più sul groppone e con i successi festeggiati in Brasile con la maglia dell'Atletico Mineiro, condotto al trionfo nel Brasileirao (a 50 anni di distanza dalla prima volta) e in coppa nazionale.