Kalajdzic, che sfortuna: rottura del crociato all'esordio col Wolverhampton

Esordio fatale con il Wolverhampton per Sasa Kalajdzic, vittima di un grave infortunio: rottura del legamento crociato anteriore e tanti mesi di stop.

E' stato uno dei grandi colpi di mercato del Wolverhampton, pagato 18 milioni di euro allo Stoccarda: su Sasa Kalajdzic le aspettative erano enormi, già infrante da un brutto infortunio che lo terrà lontano dai terreni di gioco per tanto tempo.

L'attaccante austriaco, all'esordio con i 'Wolves' nell'1-0 rifilato al Southampton in Premier League, è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo per un dolore al ginocchio: gli esami successivi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

Una notizia terribile per gli arancioneri, alle prese anche con le condizioni non proprio eccelse di un'altra punta, quel Raul Jimenez che tempo fa rischiò seriamente di dover abbandonare il calcio a causa di una frattura al cranio dopo un violento scontro aereo con David Luiz.

Se l'esclusione del messicano dall'ultimo incontro è stata puramente a scopo precauzionale, per Kalajdzic l'ottimismo decade completamente: arrivederci alla primavera del 2023, quando potrà finalmente rientrare per dare il proprio contributo e confermare la bontà dell'investimento economico fatto per lui.