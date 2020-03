Diego Costa furioso: prende a calci una borsa a bordocampo

Sostituito da Simeone a inizio ripresa, Diego Costa non l'ha presa bene. Poi si è calmato, nonostante le prese in giro dei tifosi del Liverpool.

Una conclusione di poco a lato a pochissimi secondi dal calcio d'inizio, poi poco altro. Serata complicata per Diego Costa, scelto da Simeone per far coppia con João Felix ma incapace, assieme all'astro portoghese, di spaventare veramente la difesa del .

E così, al minuto 11 della ripresa, ecco la prima sostituzione nell' : fuori proprio Diego Costa, dentro Marcos Llorente. Un cambio che l'attaccante spagnolo di origini brasiliane non ha preso per nulla bene. Anzi.

Una volta portatosi in panchina, Diego Costa ha preso a calci una borsa dello staff di Simeone. E, nervosissimo, ha anche trovato il tempo di guardare in cagnesco alcuni tifosi appostati dietro alle riserve, i quali lo stavano prendendo in giro per la scena.

Nonostante il divertimento di tutto Anfield nell'assistere alla sfuriata di Diego Costa, l'ex si è poi calmato, mettendosi a sedere. Ma intanto il suo digiuno di reti in prosegue: l'ultima risale addirittura al settembre del 2018.