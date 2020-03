Diego Costa 'scherza' sul Coronavirus: finge di tossire addosso ai giornalisti

Brutto gesto di Diego Costa dopo Liverpool-Atletico Madrid: in zona mista ha finto di tossire verso i giornalisti presenti.

Impresa dell' sul campo del , battuto dopo una lunga battaglia ai tempi supplementari: delle tre reti dei 'Colchoneros', nessuna porta il nome di Diego Costa, schierato dal primo minuto in coppia con Joao Felix da Simeone.

L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha lasciato il posto a Marcos Llorente (autore di una doppietta) poco prima dell'ora di gioco, visibilmente contrariato per la decisione del tecnico argentino.

Ma il peggio di sé Diego Costa lo ha offerto in zona mista dopo il fischio finale: come si evince da questo video pubblicato da 'El Chiringuito', ha finto di tossire verso i giornalisti presenti facendosi beffe del Coronavirus che in queste ore sta imperversando, mietendo un numero sempre più alto di contagiati e vittime.

❌ Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/nvB2OJEJX9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

Un gesto da censurare in un momento così delicato non solo per l' ma per tutto il mondo: è fresca la notizia della sospensione dell'NBA dopo la positività al test del tampone di Rudy Gobert, giocatore degli Utah Jazz. E molto probabilmente ci saranno altri casi da qui ai prossimi giorni che dovranno far riflettere i vertici del calcio.