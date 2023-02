Diego Alves firma col Celta: a 37 anni l'incubo di Ronaldo torna in Spagna

Il pararigori Diego Alves, che più volte ha ipnotizzato CR7, arriva a parametro zero al Celta: sostituirà l'infortunato Marchesin.

L'incubo di Cristiano Ronaldo è tornato in Europa. Proprio nelle stesse settimane in cui CR7 l'Europa l'ha lasciata, abbracciando una nuova avventura in Arabia Saudita. Il Celta Vigo accoglie infatti a parametro zero Diego Alves, il portiere pararigori, che torna dunque in quella Liga dove si è costruito una reputazione di tutto rispetto.

Il trentasettenne brasiliano è attualmente svincolato, dopo aver visto scadere lo scorso mese di dicembre il proprio contratto col Flamengo. Con il Celta firmerà un contratto breve, di pochi mesi, fino alla conclusione della stagione europea. I galiziani hanno infatti perso per infortunio il proprio portiere titolare, l'argentino Marchesin, che si è rotto il tendine d'Achille negli scorsi giorni. E così hanno optato per una soluzione d'emergenza.

Gli spagnoli, del resto, Diego Alves lo conoscono bene. Il portiere mineiro ha giocato nella Liga prima con la maglia dell'Almeria, quindi con quella del Valencia. Diventando una sorta di nemesi di Cristiano Ronaldo, al quale, nel corso della militanza del fuoriclasse portoghese al Real Madrid, ha parato tre rigori.

Ironia del destino, Diego Alves è il portiere più battuto da Leo Messi: l'argentino lo ha bucato 21 volte in 17 partite. Nel 2021 il brasiliano si è visto arrivare 21 birre, tante quante le reti incassate. Era un'azione di marketing, chissà quanto gradita.

Diego Alves torna così in Europa dopo sei anni dall'addio al Valencia per rientrare in Brasile, dove col Flamengo ha vinto praticamente tutto: anche la Copa Libertadores, per due volte, anche se quella del 2019 da titolare e quella del 2022 no, messo ai margini e già conscio di come la sua avventura a Rio stesse per concludersi.

Il Celta del portoghese Carlos Carvalhal, reduce da due vittorie consecutive tra cui uno spettacolare 4-3 in casa del Betis, è attualmente a metà classifica in Liga: 23 i punti conquistati in 20 giornate di campionato. Diego Alves potrebbe occupare il ruolo di dodicesimo, con Ivan Villar promosso titolare come già accaduto sabato a Siviglia.