Diamanti rinnova con il Wester United: ufficiale l'accordo per altre due stagioni

Alessandro Diamanti ha prolungato l’accordo che lo lega al Western United per altre due stagioni: “Sono entusiasta”.

Trentasette anni già compiuti e nessuna intenzione di lasciare il calcio giocato. Alessandro Diamanti sta vivendo in una seconda giovinezza e proprio in Australia continuerà a giocare almeno per un altro paio di stagioni.

Il centrocampista ex , , e , ha infatti rinnovato il contratto che lo lega al Western United. A confermarlo è stato il club di Melbourne attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Western United è lieto di annunciare che il capitano Alessandro Diamanti ha rinnovato per altri due anni con il club.

Diamanti, che si è unito al club nel 2019, resterà fino al termine della stagione di A-League 2022/23, chiudendo quindi potenzialmente la sua illustre carriera da giocatore neroverde”.

Il tecnico del Western United, Mark Rudan, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Alessandro è stato fantastico dentro e fuori dal campo. Le sue abilità calcistiche hanno suscitato meraviglia ed il suo atteggiamento e la sua personalità sono adorati dai nostri tifosi e da tutti gli appassionati”.

Anche Alessandro Diamanti, che con la maglia del Wester United ha sin qui totalizzato 19 presenze condite da 5 goal e 7 assist, si è detto felice del trovato accordo.