Diamanti vola in Australia: giocherà col Western United di Melbourne

La carriera di Alessandro Diamanti, 36 anni compiuti a maggio, continuerà in Australia dove giocherà col Western United e ritroverà Koné.

Alessandro Diamanti continuerà a giocare. Il trequartista, nell'ultima stagione a in Serie B, secondo 'Sky Sport' ha deciso di accettare l'offerta del Western United di Melbourne.

Diamanti quindi volerà in dove, probabilmente, chiuderà la carriera. Una scelta di vita compiuta nonostante le molte proposte ricevute da club di Serie B.

Classe 1983, Diamanti sbarca a Melbourne per aiutare la crescita del Western United e diventare un simbolo per i giovani che si avvicinano al calcio in Australia.

La carriera di Diamanti è legata in particolar modo al Livorno ma il talentuoso trequartista, che in passago ha indossato pure la maglia della Nazionale, ha giocato tra le altre anche con , , , e .

Quella in Australia non sarà la prima avventura all'estero per Diamanti che qualche anno fa aveva tentanto l'avventura in col Guangzhou Evergrande, oltre a quelle in con e .

A Melbourne inoltre Diamanti ritroverà il greco Panagiotis Koné, vecchia conoscenza del calcio italiano e suo compagno già al Brescia e al Bologna.