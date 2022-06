Di Maria e la Juve: nessun addio e nessun ultimatum, situazione in stand-by

Nessun contatto con l’entourage del Fideo: la Juventus non ha ancora dato scadenze e non è ancora stata fornita una risposta ai bianconeri.

La Juventus e Angel Di Maria si guardano da tempo, ma manca ancora quel passo decisivo. L’iniziativa decisa, che porti a dire quel ‘sì’ intorno a cui si gira da diverso tempo. Tanti silenzi, nessuna certezza. Per ora.

I bianconeri non aspetteranno in eterno una risposta dall’argentino, che in questo momento si trova in vacanza. E ancora non ha preso una decisione — o quantomeno non l’ha comunicata alla Juventus.

Dal lato bianconero, però, non è arrivato nessun ultimatum. E non c’è stato nessun passo indietro rispetto all’offerta messa sul tavolo dal club. Nessun arenamento della trattativa, insomma.

Oggi intanto non si sono registrati nuovi contatti, la situazione è rimasta in stand-by. La Juve rimane in attesa del Fideo.