Di Maria conteso, il tentativo andato a vuoto dell’Inter Miami: “Firmerà per un altro club”

Dopo aver messo a segno i colpi Messi e Busquets, il club americano è pronto ad investire ancora sul mercato.

L’Inter Miami è riuscito a ritagliarsi un posto tra i club assoluti protagonisti delle ultime settimane di mercato. Ha infatti chiuso una delle operazioni più clamorose di sempre assicurandosi la firma di Lionel Messi (che presto inizierà la sua avventura negli USA) ed ha rafforzato il suo centrocampo con l’innesto di un campione del calibro di Sergio Busquets.

Due colpi sensazionali per la MLS, ma non saranno gli unici messi a segno dalla franchigia di Miami. Jorge Mas (co-proprietario del club) infatti, in un’intervista rilasciata a ‘El Pais’ non solo ha svelato quanto guadagnerà Messi negli Stati Uniti di parte fissa (“Tra i 50 ed i 60 milioni l’anno”), ma ha anche spiegato come che ci saranno ancora altri due o tre acquisti.

“Per noi era fondamentale mettere al fianco di Messi giocatori del suo livello. Abbiamo parlato con Busquets per circa un anno, sarà un elemento molto importante nello spogliatoio. Arriveranno altri due o tre giocatori. Jordi Alba? Abbiamo parlato con lui. Luis Suarez? E’ sotto contratto ed ha una clausola rescissoria, non so cosa accadrà”.

Non solo Leo Messi, l’Inter Miami ha provato a sondare il terreno anche per un altro campione argentino: Angel Di Maria.

‘El Fideo’ ha già chiuso la sua avventura alla Juventus ed ora è alla ricerca di una nuova squadra.

“Abbiamo parlato anche con Di Maria, ma sembra che stia per firmare per un’altra società”.

La società in questione è il Benfica, pronto a prelevare Di Maria a parametro zero. Per il Fideo, che ha indossato la maglia delle Aquile dal 2007 al 2010 prima di trasferirsi al Real Madrid, si tratterà di un ritorno al Lisbona.