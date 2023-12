La Fiorentina ha trovato il goal del vantaggio contro il Monza grazie a Beltran: pesa però il grossolano errore del portiere.

Il vantaggio della Fiorentina a Monza. Ovvero una rete quasi da attribuire a Michele Di Gregorio, sicurezza tra i pali dei brianzoli che ha però fatto flop a margine del vantaggio viola contro i brianzoli.

All'U-Power Stadium, per l'ultimo match pre-natalizio di Fiorentina e Monza, la formazione ospite ha infatti trovato l'1-0 con Beltran, purtroppo per i padroni di casa con la complicità di Di Gregorio.

Al 7', infatti, il portiere di Palladino ha scambiato pericolosamente in area con Pablo Marì per due volte, trovando però al momento del terzo passaggio Beltran: tocco completamente sbagliato per Di Gregorio, vista la presenza dell'avversario a pochi passi.

Beltran ha così intercettato il pallone, colpendo di prima sul rinvio per il vantaggio del Monza. Subito rincuorato ai compagni, Di Gregorio ha rischiato di subire l'immediato raddoppio dopo il dribbling di Ikoné, abile a saltarlo al nono minuto: clamorosamente, con un altro errore da matita rossa, il francese ha però provato a saltare anche D'Ambrosio nonostante la porta vuota, sbagliando in virtù del recupero dell'avversario.