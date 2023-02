Di Francesco può ripartire dalla Cina: ha ricevuto un’offerta dallo Shanghai Port

Eusebio Di Francesco potrebbe presto ripartire dalla sua prima avventura all’estero: già pervenuta una prima offerta.

E’ fermo dal settembre del 2021, da quando cioè si chiuse la sua brevissima parentesi al Verona (tre partite di campionato più una di Coppa Italia), ma presto potrebbe tornare in panchina per un’avventura lontano dall’Italia.

Eusebio Di Francesco ha ricevuto un’offerta dalla Cina e più precisamente dallo Shanghai Port, compagine che si è piazzata al quarto posto nell’ultimo campionato di Super League.

Precedentemente nota come Shanghai SIPG, è una delle squadre più importanti del panorama calcistico cinese e nel recente passato ha vinto un campionato (nel 2018) ed una Supercoppa di Cina (nel 2019).

Noto per aver accolto in passato anche giocatori di caratura internazionale come Hulk, Arnautovic, Dario Conca e Asamoah Gyan, lo Shanghai Port è stato anche allenato da importanti tecnici europei come Sven-Goran Erikson e André Villas-Boas.

Le stelle di prima grandezza della squadra sono attualmente i brasiliani Oscar (il capitano con alle spalle anche un’importante parentesi al Chelsea) e Paulinho (che tra le altre ha militato anche nel Porto).

Di Francesco, che tra le altre, ha allenato in carriera anche Sassuolo, Roma, Sampdoria e Cagliari, è attualmente legato contrattualmente al Verona, ma non dovrebbe avere difficoltà a liberarsi.