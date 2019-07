Di Francesco alla SPAL, domani le visite: arriva dal Sassuolo

Federico Di Francesco lascia il Sassuolo per approdare alla SPAL a titolo definitivo. Domani le visite mediche.

Federico Di Francesco vestirà la maglia della nella prossima stagione. Dopo un solo anno trascorso al , il figlio di Eusebio lascia a titolo definitivo i neroverdi per sbarcare a Ferrara.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', già domani (venerdì) il giocatore sosterrà le visite mediche con la SPAL e, se tutto dovesse andare secondo i piani, firmerà poi il contratto che lo legherà al nuovo club a titolo definitivo.

L'esperienza di Federico Di Francesco al Sassuolo non è andata secondo le aspettative: per lui solo 18 presenze in campionato e 2 goal.

Nella SPAL, con la gestione tecnica di Semplici, potrà giocare o come esterno a tutta fascia nel centrocampo a 5 o come seconda punta nell'attacco a 2.