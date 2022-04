Mai così decisivo: la stagione al top di Deulofeu all'Udinese

Gerard Deulofeu è sempre più l'uomo decisivo dell'Udinese. Lo spagnolo sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, contribuendo in maniera importante all'annata positiva dei bianconeri.

Anche contro la Fiorentina, il classe 1994 ha dato dimostrazione del suo stato di forma, segnando il secondo dei quattro goal della squadra di Cioffi a Firenze e rendendosi autore di un'altra prestazione di livello.

Arrivato nell'estate del 2020 a Udine dal Watford, Deulofeu è tornato in Serie A dopo l'esperienza agrodolce con la maglia del Milan.

Dopo una prima annata piuttosto difficile, caratterizzata da problemi al ginocchio che gli hanno fatto saltare gran parte delle partite, nella stagione in corso lo spagnolo è tornato protagonista.

Nel 2021/2022 Deulofeu ha messo a segno 12 goal in Serie A e uno in Coppa Italia. Uno score che fa di quella in corso la miglior stagione a livello realizzativo per lo spagnolo.

Un rendimento del genere potrebbe suscitare, se già non lo ha fatto, l'attenzione di diversi top club europei.

In attesa del mercato e di eventuali offerte, l'Udinese per ora non ci pensa e si gode il suo gioiello.