Deulofeu stava andando al Tottenham: "Operazione praticamente conclusa"

L'intermediario Stefano Antonelli svela il retroscena di mercato: "Poi Deulofeu ha dovuto fare una pulizia al ginocchio ed è saltato tutto".

Gerard Deulofeu deve maledire doppiamente quando successo domenica 22 gennaio. L'Udinese ha vinto per 1-0 sul campo della Sampdoria, sì, ma lo spagnolo è stato costretto nuovamente a fermarsi. Era al rientro dopo due mesi di stop forzato, è andato di nuovo ko e ha visto sfumare anche un importante trasferimento.

Alla Roma? Anche, se è vero che i giallorossi lo hanno cercato in caso di addio di Nicolò Zaniolo, eventualità che alla fine non si è verificata. Ma non solo. Perché su Deulofeu era forte, fortissimo il pressing della Premier League, come rivelato a 'Tuttomercatoweb' dall'intermediario Stefano Antonelli.

“Non è andato alla Roma ma soprattutto al Tottenham che è stata la squadra più vicina - le sue parole - Non se n’è parlato ed è stato giusto così, è stata una trattativa riservata. Un’operazione praticamente conclusa. Poi il calciatore per un risentimento fisico ha dovuto fare una pulizia al ginocchio e così è saltato tutto”.

Una doppia beffa, come detto. Perché ora Deulofeu dovrà con ogni probabilità rimanere a riposo per un periodo di tempo non indifferente, dopo essersi già fermato a novembre durante la partita persa al Maradona contro il Napoli: si parla di tre mesi di stop, anche se l'Udinese non ha mai comunicato ufficialmente i tempi di recupero dello spagnolo.

Quanto al Tottenham, gli Spurs alla fine un attaccante lo hanno preso veramente: non Zaniolo, sedotto e abbandonato, ma Arnaut Danjuma, olandese del Villarreal, che ha scelto di proseguire la carriera a Londra nonostante le visite mediche già effettuate con l'Everton.