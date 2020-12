Destro si riscopre protagonista contro il Milan: prima doppietta dopo tre anni

Destro ha vissuto da ex una serata da protagonista contro il Milan. A Marassi ha segnato una doppietta, non gli succedeva dal 2017.

Sulla carta doveva essere la serata del , in realtà è stata la serata di Mattia Destro. L’attaccante del si è riscoperto protagonista in una sfida che metteva in palio punti pesanti.

Se da un lato i rossoneri cercavano quel bottino pieno che consentisse loro di tenere a debita distanza le inseguitrici nella lotta per lo Scudetto, i rossoblù erano viceversa alla ricerca di quel secondo successo stagionale che potesse rendere un po’ meno complicata una classifica che al momento parla di un terzultimo posto.

Alla fine è finita 2-2 con le due squadre che si sono spartite un punto che forse accontenta poco tutti. Chi invece può pienamente essere soddisfatto di come sono andate le cose a Marassi è Destro che ha riassaporato il gusto di essere protagonista assoluto.

L’attaccante del Genoa ha sfruttato al meglio l’occasione concessagli da Maran. Schierato titolare dopo molte settimane, non solo ha fornito per tutti i 76’ nei quali è stato in campo una prestazione completa e determinata, ma ha anche segnato prima il goal che ha aperto le marcature e poi quello che ha portato i liguri sul momentaneo 2-1.

Destro quindi ha ritrovato quel goal che inseguiva dalla prima giornata (anche allora venne schierato titolare e aprì le marcature nel match contro il ), ma è andato anche oltre segnando una doppietta, cosa che non gli succedeva da ben tre anni.

La sua ultima doppia marcatura risaliva infatti al 22 dicembre 2017, quando vestiva la maglia del . In quell’occasione, si giocava la diciottesima giornata di campionato, con le sue due reti (al 4’ e al 90’), consentì alla sua squadra di espugnare il campo del per 3-2.

Rolando Maran, intervistato a fine gara ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto di quanto fatto dall’attaccante.

“Era partito bene e si stava anche allenando con la giusta intensità, poi gli è successo di avere quello che qui al Genoa in tanti hanno avuto. Ha fatto più fatica di altri a ripartire e questo l’ha penalizzato. Adesso sta ritrovando la giusta gamba, non avevo dubbi su di lui. Oltre ai goal, ha dato le giuste risposte sul campo”.

Destro si è riscoperto protagonista nella più classica della notte degli ex. Approdato in prestito al Milan nel gennaio del 2015 quando era un giocatore della , con la maglia rossonera ha segnato tre goal in quindici partite. Di quella sua esperienza meneghina, la cosa che è rimasta forse più impressa è l’immagine di Adriano Galliani che suona al citofono di casa sua a Roma per poi incontrarlo e provare a convincerlo ad accettare il trasferimento.

Da allora sono passati cinque anni e molte cose sono cambiate. Il Genoa intanto ha ritrovato uno dei suoi uomini di punta e chissà che proprio Destro non possa rivelarsi un’arma fondamentale nella lotta per non retrocedere.