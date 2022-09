Dest si presenta: "Voglio convincere il Milan a riscattarmi"

L'americano è arrivato in prestito dal Barcellona nelle ultime ore di mercato: "Sono un terzino con caratteristiche offensive".

Arrivato al Milan nelle ultime ore di calciomercato per sopperire al grave infortunio di Florenzi, Sergino Dest si è subito messo a disposizione di Pioli sperando di ritagliarsi il suo spazio in rossonero.

Durante la presentazione il terzino di proprietà del Barcellona ha confessato di voler restare al Milan anche in futuro.

"Voglio fare del mio meglio per convincere la società a riscattarmi. Ritengo di essere un difensore versatile, che può giocare a destra e a sinistra. Credo che la mia posizione migliore sia da terzino, ma con caratteristiche offensive. Poi deciderà l'allenatore".

Dest è convinto d'altronde di poter crescere grazie al calcio italiano, ritenuto più tattico rispetto a quello spagnolo.

"E' un campionato diverso, qui posso diventare un giocatore più completo. Dovrò concentrarmi per migliorare le mie capacità difensive. Cambiare squadra e campionato è un'ottima opportunità per crescere. Sono felice di essere qui. Il gioco di Pioli è molto bello, mi può permettere di sviluppare al meglio il mio gioco. Questa stagione può essere l'occasione per me per aiutare la squadra, sviluppando le mie caratteristiche offensive che difensive".

Americano di nascita, il padre è originario del Suriname come altri grandi ex rossoneri ma Dest preferisce non parlare della sua famiglia.

"E' una sorta di fato che mi ha portato qui. Sono un ragazzo piuttosto riservato, non mi piace parlare della mia famiglia. E' un onore essere qui, spero di fare bene al Milan come ha fatto Seedorf".