Denis non si sblocca: sparge il sale sulla porta avversaria

German Denis, ancora a secco in questa stagione e con due rigori sbagliati, ha sparso oggi un po' di sale nella porta, contro il malocchio.

German Denis, dopo l'ottima stagione in Serie C, quest'anno in Serie B non sta ripetendo. La Reggina ha bisogno dei suoi goal, ma complice qualche difficoltà di squadra, l'argentino è ancora a secco in stagione.

Dopo aver sbagliato 2 rigori in stagione, Denis cerca ancora il 1° gol in questa Serie B 😕

Oggi, prima della gara contro l' , ha pensato bene di entrare prima in camp e di spargere un po' di sale sulla porta, contro il malocchio. Pensava di 'tirarsi' un po' di fortuna, ed invece la sua Reggina ha perso ancora, 3-0 contro l'Empoli capolista.

L'ex è rimasto ancora a secco e adesso l'astinenza comincia a pesare per un bomber cme il Tanque.

Tra l'altro nel corso di questo campionato ha già sbagliato due rigori. La Reggina aspettano i suoi goal per cominciare ad ingranare in Serie B...