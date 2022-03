Denilson torna in campo a 44 anni: dodici anni dopo il ritiro

Per l'ex giocatore più costoso al mondo, pagato a fine anni '90 dal Betis circa trenta milioni di euro attuali, è ora di tornare in campo. A 44 anni. Denílson de Oliveira Araújo, meglio noto semplicemente come Denilson, è stato infatti ingaggiato dall'Ibis Sports Club. Spesso definita come la squadra peggiore del mondo.

Compagine brasiliana che milita nel Campeonato Pernambucano, il massimo livello di calcio statale della regione del Pernambuco, l'Ibis ha annunciato il rinforzo Denilson, che in carriera ha vinto i Mondilali 2022 con il Brasile, nonchè Copa America e Confederations Cup, si è ritirato ormai dodici anni fa.

La maglia? Ovviamente la numero 12, proprio in virtù degli anni passati dalle sue ultime gare:

"Ora lo posso dire, è ufficiale. L'invito è arrivato e ho riflettuto con la mia famiglia. Il padre dui ha deciso di tornare al calcio dopo 12 anni. Da oggi indosso la maglia dell'Ibis".

Denilson si era ritirato nel 2010 dopo aver giocato in Grecia con il Kevala, l'ultima destinazione di uno girovagare che lo ha portato negli ultimi di carriera anche in Vietnam (Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng), Stati Uniti (FC Dallas) e Arabia Saudita (Al-Nassr).

Sembrava fosse uno scherzo, invece è tutto vero:

"Con l'Íbis niente è impossibile. L'anno scorso siamo stati promossi in Prima Divisione e quest'anno l'impossibile è accaduto di nuovo. Abbiamo ingaggiato un campione del mondo. Vieni a indossare la nostra maglia, Denilson. Scoprirai cosa significa essere il il peggiore tra i migliori".

L'Ibis ha sempre scherzato sul fatto di essere i peggiori al mondo, visto il periodo di tre anni e undici mesi senza successi negli anni '80. Guinness dei Primati per renderla famosa, nuovamente in prima pagina nel nuovo millennio dopo l'ingaggio di un vecchio Campione del Mondo come Denilson.