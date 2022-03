Contrasto Demiral-Abraham, l'atalantino sbotta sui social: "Cos'è questo?"

Tre punti per la Roma, zero per l'Atalanta ed aggancio in classifica da parte dei giallorossi. Sconfitta di misura per la Dea, raggiunta dal team Mourinho. Un match con tanti ammoniti, due espulsi ed una polemica finale che corre sui social. Sull'account twitter di Merih Demiral.

Il difensore dell'Atalanta ha infatti postato sul proprio account un contrasto con Abraham, su cui la formazione nerazzurra si è lamentata nel post gara. Non solo lo stesso Demiral si è posto dei dubbi sul mancato intervento dell'arbitro, ma anche alcuni compagni, come Pessina.

Demiral ha mostrato quanto accusato subito dopo la scivolata, ovvero due buchi sulla gamba dovuti ai tacchetti dell'attaccante avversario. Proteste da parte dei nerazzurri all'indirizzo di Massa, alla richiesta di un cartellino rosso nei confronti di Abraham.

Come detto, dopo l'1-0 dell'Olimpico, trai i giocatori dell'Atalanta è stato Pessina a domandarsi il perchè di una mancata espulsione da parte del direttore di gara. Ma non solo:

"Non ho capito il metro arbitrale, per esempio ci hanno fischiato 5-6 spalla contro spalla, hanno ammonito Malinovskyi senza motivo. Pure de Roon viene espulso, ma non l’ho capito. Secondo me Abraham ha fatto un brutto intervento, per me andava rivisto al VAR perché meritava più del giallo. Quando gli arbitri ci vengono a parlare ci dicono che loro i cartellini non li estrarrebbero se non quando si rischia di farsi male”.

Sconfitta contro la Roma, l'Atalanta tornerà in campo giovedì per affrontare a Bergamo il Bayer Leverkusen: di scena, infatti, l'andata degli ottavi di Europa League. Poi sarà la volta del campionato e dell'incontro casalingo contro il Genoa di Blessin.