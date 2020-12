Demba Ba chiama Colţescu: "Non ha mai parlato di razzismo"

E' già passato qualche giorno dal famoso - , match in una prima istanza sospeso e poi rinviato al giorno successivo per il parapiglia creatosi dopo appena 13 minuti di gioco.

Colpa del termine 'nero' utilizzato dal quarto uomo Sebastian Colţescu per indicare all'arbitro Ovidiu Hațegan l'uomo da espellere nella panchina dei turchi: Pierre Webo, assistente del tecnico Okan Buruk.

Frase che ha suscitato l'ira, in particolare, dell'attaccante Demba Ba, anch'egli espulso in seguito alle vibranti proteste che hanno determinato la sospensione dell'incontro, ripreso circa 24 ore più tardi con una nuova quaterna arbitrale.

A placare le polemiche e far tornare il sereno ci ha pensato il connazionale di Ba, Ousmane N'Doye, che lo ha messo in contatto proprio con Colţescu tramite una video-chiamata, come riportato dal giornalista Emanuel Roşu.

Un confronto dai toni gioviali, caratterizzato dai chiarimenti che N'Doye ha provveduto a rendere di dominio pubblico.

BREAKING: Demba Ba called Sebastian Coltescu after the incident in Paris! Former midfielder Ousmane N'Doye put them in touch! According to N'Doye, Demba "never said it was racism. He just thought Coltescu shouldn't use the word 'black' on a stadium. Coltescu understood". pic.twitter.com/HjDpRdL9dN